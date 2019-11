Esporte Fotógrafo registra quatro surfistas na mesma onda, de três metros de altura, em Fernando de Noronha

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

A onda surfada por quatro pessoas tinha cerca de três metros de altura. Foto: Marcelo Freire/Acervo pessoal Foto: Marcelo Freire/Acervo pessoal

A temporada de ondas começou valendo em Fernando de Noronha, para delírio dos surfistas. Mais um swell (fenômeno natural que faz o mar crescer) chegou à ilha e possibilitou um clique inusitado do fotógrafo Marcelo Freire. O profissional registrou quatro surfistas descendo a mesma onda, de cerca de três metros de altura, na Cacimba do Padre, no sábado (23).

“A onda tinha cerca de dez pés, uns três metros de altura. Este ano tivemos dois grandes swells em outubro e Cacimba já está com o fundo muito bom. As ondas voltaram, os surfistas caíram no mar e consegui fazer esse registro. Eram os atletas Zika, Buday, Uika e Suquinho”, contou Marcelo, que também é surfista.

“O mês de dezembro deve ser excelente de ondas e a temporada 2019/2020 será muito boa, estamos ansiosos”, comemorou Marcelo Freire.

