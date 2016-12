Fotos da rainha Elizabeth com o rosto do novo presidente dos Estados Unidos estão bombando na internet

Imagens hilárias da rainha Elizabeth com o rosto de Donald Trump estão viralizando nas redes sociais. As fotos criadas com ajuda do Photoshop são postadas na conta de Instagram “Trump Queen” (@ogtrumpqueen) pelo designer gráfico Michal Krauthamer.

“Não se trata de política”, escreveu Krauthamer na descrição do perfil, que foi criado meses antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. “É sobre a magia do Photoshop e fazer rir.” A conta no Instagram já tem mais de 2.500 seguidores e o número cresce a cada dia.

