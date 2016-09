Fox News pagará 20 milhões de dólares a jornalista que denunciou assedio sexual de ex-presidente do canal de TV

O ex-presidente da Fox News, Roger Ailes, fez um acordo com a ex-apresentadora Gretchen Carlson, que o acusou de assédio sexual. Ela recebeu US$ 20 milhões, segundo o relato de uma fonte que pediu anonimato à Associated Press.

Carlson, de 50 anos, afirma que o ex-chefe a demitiu indevidamente depois de ela ter rechaçado anos de avanços não desejados. Ailes acabou saindo do cargo em julho após o caso vir à tona.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (6), a 21st Century, proprietária do canal, afirmou que “lamenta e pede desculpas porque Gretchen não foi tratada com o respeito e a dignidade que ela e todos os nossos colegas merecem”.

Gretchen Carlson disse no processo que Ailes, ex-consultor republicano que transformou a rede de TV Fox News no canal de notícias a cabo mais visto nos Estados Unidos, tirou-a do programa matutino “Fox & Friends” em 2013 e cortou o salário dela porque ela se recusava a ter uma relação sexual com ele.

Ailes foi consultor de mídia de presidentes republicanos, incluindo George H. W. Bush. Ele também é pessoa de confiança de Robert Murdoch, executivo da 21st Century Fox, que nomeou Ailes executivo-chefe fundador da Fox News em 1996. O canal permanece uma subsidiária da 21st Century Fox. (AG)

