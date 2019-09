Fox Sports leva Taça da Libertadores da América para o BarraShoppingSul

As semifinais da Libertadores da América estão chegando e dois gigantes do futebol brasileiro estão na disputa. Para celebrar, o FOX Sports vai expor a Taça da Libertadores nas cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro.

A partir desta sexta-feira (27) até o dia 3 de outubro, os torcedores gaúchos terão a chance de visitar, interagir e fotografar o troféu, das 10h às 22h (segunda a sábado) e das 11h às 21h (domingo) – exceto durante a partida, no BarraShoppingSul. A visitação é gratuita e as melhores fotos postadas com a hashtag #LibertadoresFoxSports poderão aparecer na programação do canal.

Durante o período, o Fox Sports estará no local e fará entrevistas com ex-jogadores do Grêmio. Os torcedores que não estiverem em Porto Alegre poderão acompanhar a festa durante as entradas ao vivo ao longo da programação. No fim do mês, a Taça da Libertadores desembarca no Rio de Janeiro e será a vez dos cariocas entrarem para a festa.

Taça da Libertadores – Porto Alegre/ 27/9 a 3/10, das 10h às 22h, seg-sáb; das 11h às 21h, dom.

BarraShoppingSul/ Av. Diário de Notícias, 300 – Cristal, Porto Alegre

