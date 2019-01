Atracada no Porto Novo do cais de Rio Grande, a Fragata Independência F-44 estará aberta à visitação pública na tarde deste sábado, das 14h às 19h. A entrada é gratuita. Em atividade há mais de 40 anos, o navio de guerra construído no Rio de Janeiro pelo Arsenal da Marinha do Brasil tem 129 metros de comprimento, 3,3 mil toneladas e uma tripulação superior a 200 pessoas.

