O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou a Turquia que sua operação contra milícias curdas no norte da Síria não deve servir como desculpa para invadir o país e disse querer que Ancara coordene sua ação com seus aliados. Na semana passada, a Turquia lançou uma ofensiva aérea e terrestre no noroeste sírio, visando a milícia curda YPG na região de Afrin.

