A França e a China reiteraram nesta terça-feira (26) seu apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e garantiram que “nenhum país pode redefinir sozinho as regras do jogo”, uma referência implícita aos EUA. A declaração foi dada durante uma reunião em Paris do presidente francês Emmanuel Macron e de seu homólogo chinês Xi Jinping.

