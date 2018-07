França e Croácia se enfrentam na grande final do Mundial

A grande final do Mundial, entre as seleções da França e da Croácia, está em seu internvalo regulamentar. No primeiro tempo a França fez 2 a 1, no estádio Luzhniki, em Moscou

Os times para o segundo tempo dando o máximo de si para buscar a taça do torneio. Depois de 24 dias, 63 jogos e 163 gols marcados, chegou a hora de saber quem será o mais novo campeão do mundo.

De um lado, a França, que, com seu ataque veloz e meio-campo habilidoso, chegou a sua terceira final em 20 anos e persegue o bicampeonato. Do outro, a Croácia, que está em uma decisão do Mundial pela primeira vez na história, e aposta em uma geração vencedora para entrar para o rol de campeões mundiais.

França e Croácia repetem um confronto travado há 20 anos: em 1998, em território francês, as seleções fizeram uma das semifinais. Naquele ano, os franceses venceram por 2 a 1, com dois gols de Thuram e Suker, descontando para os croatas, foram à final e chegaram ao seu primeiro título mundial. O terceiro lugar daquela edição era, até agora, a melhor colocação da Croácia em Copas.

