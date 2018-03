A França esperava mais do Paris Saint-Germain. Sem poder contar com Neymar, o time foi eliminado da Liga dos Campeões

A França esperava mais do Paris Saint-Germain. Sem poder contar com Neymar nesta terça-feira (6), no segundo jogo contra o Real Madrid, o estrelado time foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final e fez toda a imprensa local lamentar.

“O futuro parece sombrio”, escreveu o Le Parisien em seu relato do jogo, destacando que “o obstáculo [da virada] se revelou intransponível”. O título diz que o PSG foi “impotente e eliminado”.

Neymar é citado pela primeira vez quando a publicação lembra que o time esteve privado de seu pé operado. Segundo a publicação, a equipe não correspondeu aos “sonhos de Neymar de sua luxuosa residência no Brasil”.

O jornal vai além: segundo eles, Unai Emery não perdeu só o craque brasileiro, mas também “um suplemento de alma” que não foi capaz de levar a um “ardente e apaixonado” Parque dos Príncipes – o estádio fez festa nesta terça, mas não conseguiu evitar a nova derrota

“A imensa desilusão”, relatou o L’Equipe em sua manchete, que usou uma foto de Cavani e Pastore em tom cabisbaixo. No primeiro parágrafo publicado após o apito final, o principal jornal esportivo do país disse que o PSG foi “batido de novo pelo Real”.

“O Real derruba o Paris”, publicou o Le Monde, que destaca na linha fina que o time de Unai Emery foi “privado de Neymar diante do atual campeão europeu” – vale lembrar que o Real Madrid conquistou as duas últimas edições da Champions.

Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol da equipe merengue nesta terça-feira; posteriormente, Cavani empatou para os franceses, mas Casemiro marcou e decretou a vitória espanhola. Derrotado por 3 a 1 na partida de ida, no Santiago Bernabéu, o PSG precisava vencer por dois gols de diferença.

O adversário do Real Madrid nas quartas de final sairá em sorteio, no próximo dia 16 de março. Ao PSG, restam os torneios nacionais: Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa. A equipe parisiense volta a campo neste sábado, contra o Metz, no Parque dos Príncipes.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito no último dia 25 de março, na vitória por 3 a 0 contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. No último sábado, ele passou por cirurgia em Belo Horizonte e só deve voltar aos gramados em maio, no final da atual temporada. Horas antes da partida desta terça-feira, o camisa 10 também usou as redes sociais para publicar um vídeo de motivação para os companheiros.

Neymar encerra sua primeira Liga dos Campeões pelo PSG com seis gols em sete jogos. Nos quatro anos anteriores, pelo Barcelona, o brasileiro sempre passou das oitavas de final. Caiu nas quartas em 2013/14, 2015/16 e 2016/17 e foi campeão em 2014/15.

