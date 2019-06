A imprensa francesa repercutiu relatório a respeito do uso da maconha medicinal no país. O estudo determina que o produto poderá ser recomendado apenas por médicos especializados, para fins determinados. Caso o ministério da Saúde adote as indicações,o produto poderá ser obtido sob diferentes formas, com rígido controle, informa o jornal “Libération”.