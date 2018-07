A França homenageou Simone Veil, sobrevivente do Holocausto conhecida por garantir a legalização do aborto no país nos anos 1970, enterrando-a ao lado de grandes cidadãos franceses no Panteão de Paris. Simone Veil, que morreu aos 89 anos em 2017, repousará com o marido na cripta do mausoléu do Panteão ao lado de ícones como os escritores Émile Zola e Victor Hugo.

