Mundo França tem dois casos de infecção por coronavírus, os primeiros na Europa

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Ao menos na China o uso de máscaras em prédios públicos se tornou obrigatório. Foto: Reprodução Ao menos na China o uso de máscaras em prédios públicos se tornou obrigatório. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A França confirmou nesta sexta-feira (24) dois casos de infecção por coronavírus, os primeiros registrados na Europa. Além disso, um segundo caso foi confirmado nos Estados Unidos, em Chicago. A paciente norte-americana tem cerca de 60 anos e voltou de Wuhan, na China, onde a epidemia aparentemente começou, em 13 de janeiro.

Pelo menos 11 pessoas avaliadas nos EUA receberam diagnóstico negativo e outros 50 pacientes estão sendo investigados.

Até esta sexta-feira, mais de 830 pessoas foram infectadas e 26 morreram por causa do vírus. A lista de países com casos de infecção confirmada são China, Nepal, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura, EUA, Arábia Saudita e, agora, França.

Todas as pessoas que pegaram o vírus estiveram em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. A cidade é um hub industrial e comercial na região central da China e tem o maior aeroporto e porto da região.

A epidemia teve início semanas antes do Ano-Novo chinês, quando centenas de milhões de pessoas viajam pelo país. O uso de máscaras em prédios públicos se tornou obrigatório e aqueles que desrespeitarem a medida estão sujeitos a responsabilização legal.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário