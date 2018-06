A França venceu o Peru por 1 a 0 e se classificou para a segunda fase do Mundial

Com gol do jovem atacante Mbappé, a França venceu o Peru por 1 a 0 em jogo que definiu a classificação francesa para a segunda fase. A Austrália, com um ponto, precisa vencer seu jogo contra os peruanos e torcer por uma derrota da Dinamarca contra a equipe do técnico Didier Deschamps na última rodada. Responsável por um erro que acabou gerando o gol dos Bleus, Paolo Guerrero e sua seleção estão desclassificados do Mundial.

Comandante dos Bleus desde 2012, Deschamps fez duas alterações no time para o segundo jogo da França na competição: além de alterar o esquema de um 4-3-3 para um 4-4-2, ele colocou Giroud como homem de área no lugar de Dembélé; e Mautidi tomou a vaga que havia sido de Tolisso na vitória contra a Austrália.

Do lado peruano, o técnico argentino Ricardo Gareca também fez duas mudanças em relação à equipe que estreou na derrota para a Dinamarca. Saiu Farfán para a entrada do capitão Guerrero entrou no comando de ataque, assim como Tapia deu vaga para Yotun na proteção à zaga no trecho mais defensivo do meio-campo.

Buscando o gol, logo o Peru passou a levar pressão da França, que chegou em chutes perigosos de Griezmann e Pogba, que, atuando como segundo volante, acabou mais afastado da área adversária, deixando o time francês privado de seu atributo de disparos de longa distância.

Contestado fora da França, Giroud não demorou para mostrar suas qualidades. Num lançamento longo, ele fez um trabalho perfeito de pivô e ajeitou de cabeça para Griezmann, que quase fez o primeiro gol.

Aos 30 minutos, foi a vez do Peru chegar perto de abrir o marcador. Em boa jogada pela esquerda de Cueva, Guerrero driblou Umtiti com um corte seco e chutou rasteiro para defesa de joelho de Hugo Lloris.

Se Dembélé foi o símbolo da inexperiência do jovem elenco francês no duelo contra a Austrália, desta vez quem deu exemplo parecido foi o camisa 10 Mbappé, de 19 anos. Jogador mais jovem da França a disputar um Mundial, o craque do PSG tomou decisões equivocadas em vários momentos, sempre buscando a jogada de efeito ao invés de usar seu talento fora do comum em prol do time.

Mas foi ele mesmo quem abriu a contagem, empurrando para o gol uma bola que sobrou quase em cima da linha após chute de Giroud desviado pela zaga. E o primeiro tempo acabou 1 a 0 para a França. Com a necessidade de virar o jogo, Gareca tirou o volante Yotun para a entrada do atacante Farfán. Outra mudança do Peru foi a troca de zagueiros, com Santamaría substituindo Rodríguez.

A nova postura peruana, contudo, não afetou a França, com Pogba jogando cada vez mais perto da área da equipe sul-americana. Mas tampouco durou muito o ímpeto ofensivo francês. A partir dos 15 minutos, o time de Deschamps passou a se armar bem no campo defensivo para tentar surpreender o Peru em contragolpes.

A 15 minutos do fim, o treinador francês tirou Mbappé, que era o jogador mais perigoso da equipe. Cinco minutos mais tarde foi a vez do meia Fekir substituir Griezmann, que estava num dia apagado.

