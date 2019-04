Franquia da Loja das Torcidas inaugura no Porto Alegre CenterLar

Inaugurou no Porto Alegre CenterLar, Zona Norte da Capital, a única operação no Estado da Loja das Torcidas. A marca já opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, e tem mix que vai além dos tradicionais artigos da dupla Gre-Nal e de outros times do futebol brasileiro. Para atrair o público, a loja aposta em produtos oficiais e licenciados de diferentes esportes como vôlei, corrida, MMA (Mixed Martial Arts) e das ligas de futebol e basquete dos EUA, a NFL (National Football League) e a NBA (National Basketball Association).

Os frequentadores poderão escolher entre itens de vestuário masculino, feminino e infantil, bonés, mochilas e outros acessórios estampados com mais de 150 brasões de times e modalidades de esportes nacionais e internacionais. Os artigos são produzidos por marcas como Umbro, Nike, Adidas e Puma. “A diversidade do mix aponta para a ampliação do público consumidor de produtos relacionados a esportes, que segue cada vez mais o calendário internacional de competições e esportes populares. Produtos relacionados aos times da NFL e da NBA, dos EUA, por exemplo, são cada vez mais procurados”, avalia Rafael Justo, franqueado que trouxe a marca ao Estado.

