Fras-le lança aplicativo e novas embalagens de pastilhas na Automechanika Frankfurt

A Fras-le, uma das maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, com mais de 60 anos de atividades e presença em mais de 100 países, apresenta seus produtos que são referência em inovação tecnológica na Automechanika Frankfurt, de 13 a 17 de setembro, na Alemanha. A empresa participa desta feira especializada desde 1996 e para esta edição duas novas iniciativas reforçam o posicionamento global da empresa, projeção de seu crescimento no exigente mercado europeu e consolidação de negócios já estruturados junto a clientes de longa data.

Uma das novidades que será apresentada na feira são as novas embalagens de pastilhas de freio para veículos comerciais pesados. Mais resistentes, com revestimento externo em plástico e mais práticas, com novo sistema de fechamento, as embalagens ganharam novo formato e layout modernizado. No verso da caixa, agora ficam mais evidentes as principais características, benefícios e aplicações do produto, seguindo tendência alinhada com a modernidade que o mercado global exige.

Também durante a Automechanika Frankfurt, a empresa irá colocar à disposição de seus clientes europeus o aplicativo Fras-le. A novidade possibilita aos atuais e potenciais clientes o acesso, através de smartphone e plataformas digitais, aos dados sobre produtos, catálogo eletrônico, atualizações com lançamentos e notícias da empresa, dentre outros. É possível baixar o aplicativo da Fras-le, gratuitamente, no Google Play e na App Store.

Além da Alemanha, a empresa está presente em outros mercados através de suas plantas industriais no Brasil, China e Estados Unidos; centros de distribuição na Argentina e Dubai, e escritórios comerciais no Chile, México, África do Sul e, desde agosto, também em Michigan, nos Estados Unidos. A empresa mantém uma equipe de colaboradores exclusivamente dedicada à logística e vendas no mercado externo a partir do Brasil e em diversas localidades no mundo. A Fras-le tem sua atuação voltada ao mercado de montadoras e reposição. A Controil, empresa adquirida pela Fras-le em 2012, também apresentará sua gama de produtos e componentes para sistemas de freios hidráulicos, embreagens, reparos diversos e soluções em polímeros na feira.

A Automechanika Frankfurt é considerada a mais importante feira mundial para a indústria automotiva, sendo vitrine de produtos, inovações e soluções para o segmento. Em 2014, a feira contabilizou 4.660 expositores de 74 países e foi visitada por mais de 138 mil pessoas, vindas de 176 países.

