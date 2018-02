Fraude do cartão

O grupo preso por envolvimento em um esquema de fraude de cartão de crédito gastou 67 mil reais de hospedagem em um hotel de luxo que fica em um dos circuitos do carnaval de Salvador (BA). A quadrilha foi presa na manhã dessa quinta-feira, um dia depois de tentar comprar 700 camisas de um camarote do carnaval com o mesmo cartão de crédito.

Deixe seu comentário: