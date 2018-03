Uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento constatou fraudes e irregularidades em pelo menos 21,8% das amostras de peixe vendidos em 12 Estados e no Distrito Federal durante o mês passado. Batizada de Operação Semana Santa, a ação envolveu a participação de mais de 50 auditores fiscais agropecuários e agentes de inspeção do governo federal.

