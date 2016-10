Fraudes em restaurantes universitários da Unipampa no Rio Grande do Sul causaram prejuízo de R$ 3 milhões aos cofres públicos

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Bandejão para combater fraudes no controle de pagamentos feitos pelo governo federal a cinco empresas que administram restaurantes universitários em unidades da Unipampa (Universidade Federal do Pampa) no RS.

Mais de cem policiais federais cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva em São Borja, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana, São Gabriel, Jaguarão e Araraquara (SP).

As investigações começaram a partir de informações da Procuradoria Federal que atua junto à Unipampa. De acordo com as apurações, as empresas teriam burlado os controles oficiais, duplicando lançamentos pelas refeições oferecidas a milhares de alunos da universidade, causando cerca de R$ 3 milhões em prejuízos aos cofres públicos com pagamentos indevidos.

Em alguns casos, há indícios de que as empresas utilizaram senha e matrícula dos alunos para lançamentos falsos nos sistemas, gerando pagamentos por refeições não servidas. Em outros casos, alunos consumiram refeições em dois restaurantes universitários no mesmo dia, com minutos de diferença nos lançamentos. Acredita-se, por isso, no envolvimento de servidores públicos federais nas fraudes detectadas. Os crimes investigados são corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha.

