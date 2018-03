Fred herda a camisa 10 de Neymar na Seleção Brasileira no jogo contra a Rússia e a Alemanha

Para o confronto contra o algoz do Mundial de 2014, a CBF ainda não divulgou a numeração oficial.

Revanche contra os alemães

Presente do 7 a 1 no Mineirão, por suspensão, Thiago Silva estará à disposição de Tite para o amistoso do Brasil contra a Alemanha no próximo dia 27, em Berlim. O zagueiro não considera que a partida deve ser considerada uma “revanche” da semifinal da Copa de 2014, mas destaca ser importante para a Seleção encarar os atuais campeões do mundo a menos de três meses do começo do Mundial na Rússia.

“Eu acho que a revanche vai ser mais citada pela imprensa, mas a gente não leva muito (para esse lado). Senão, quando você trata de revanche, você já entra com outra mentalidade. É claro que ninguém quer perder, mas de repente você entra com um pouco de cabeça quente e pode fazer uma besteira dentro de campo. O futebol dá possibilidades de reverter um pouco a situação, por mais que a gente ache que não vá apagar o que aconteceu em 2014, mas eu acho que é o momento exato de enfrentar essa equipe da Alemanha, que vem muito bem depois do Mundial”, afirmou o zagueiro.

Thiago Silva comemora o fato de estar presente na última lista de convocados antes da divulgação da relação final para a Copa do Mundo. E diz gostar muito de viver o ambiente da Seleção.

“A ansiedade faz parte da vida, principalmente em se tratando de seleção brasileira. Tantos jogadores querendo estar nessa convocação e estar presente em mais uma convocação me deixa muito feliz e ansioso para chegar lá, de viver o dia a dia novamente. É um ambiente que às vezes faz falta. E sempre que estamos juntos procuramos (encarar) como se fosse um dos últimos dias. E acho que isso é que faz estarmos concentrados o suficiente para dar nosso melhor pela Seleção Brasileira.”

Com a vitória deste domingo fora de casa diante do Nice, o PSG ficou mais próximo de conquistar o título do Campeonato Francês, mantendo 17 pontos de vantagem para o vice-líder Monaco, que tem um jogo a menos.