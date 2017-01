Free Way aguarda 100 mil veículos rumo ao litoral neste final de semana

A expectativa da Triunfo Concepa é de que aproximadamente 100 mil veículos se desloquem ao litoral norte neste final de semana pela Free Way. São esperados 50 mil veículos tanto na sexta-feira (13) quanto no sábado (14). Para evitar grande concentração de veículos em um mesmo horário, a concessionária indica que os motoristas viajem antes das 14h de sexta-feira ou após as 14h de sábado. Já para a volta do litoral, a orientação é pegar a estrada até as 14h no domingo (15) ou após o meio-dia da segunda-feira (16).

Para agilizar ainda mais a passagem pelo pedágio, a concessionária indica aos motoristas que colaborem com o troco e já tenham o valor da tarifa em mãos. Na praça de Gravataí os usuários podem auxiliar com R$ 0,90, R$0,40 ou R$ 0,15, e no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, com R$ 0,80, R$ 0,30 e R$ 0,05.

Canais de informação

A Triunfo Concepa reforça o alerta para que os motoristas se informem sobre os melhores horários para viajar e acompanhem as notícias de condições de tráfego para saber se é um bom momento de pegar a estrada. Para isso, oferece uma série de canais de comunicação: perfis no Twitter (@triunfoconcepa) e Facebook (facebook.com/triunfoconcepa), Radiovia Free Way, app e site, com acesso às câmeras de monitoramento, e Alô Free Way (0800 647 2000).

Papa fila

Sempre que necessário, conforme o fluxo nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, a concessionária fará a Operação Papa Fila, que consiste em disponibilizar funcionários para recolherem as tarifas de pedágio já nas filas. Desta forma, ao passar pela cabine, basta que os motoristas apresentem comprovante de pagamento, o que contribui com a fluidez.

Uso do acostamento como faixa adicional

A concessionária poderá, em ação conjunta com a PRF e Polícia Rodoviária Estadual, liberar o acostamento como faixa adicional tanto na ida quanto na volta do litoral. Na ida à praia, o acostamento é liberado em um trecho de 15 quilômetros, entre o km 75 e o km 60, em Gravataí. Esse recurso foi inaugurado no Carnaval 2016. Já no retorno do litoral, o acostamento é utilizado entre o km 1,5, em Osório, e o km 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Estrutura operacional

Durante a Operação Verão, a Triunfo Concepa reforça suas equipes de atendimento e operacionais. Os usuários da rodovia contam com mais de 350 profissionais atuando diretamente nas praças de pedágio e nos serviços de atendimento emergencial médico e mecânico da rodovia. Também há 35 veículos disponíveis para atendimentos de emergência:

– 4 guinchos pesados

– 11 guinchos leves

– 5 unidades de resgate/USA

– 10 viaturas de inspeção

– 1 veículo para transporte de animais

– 1 caminhão pipa

– 3 viaturas de supervisão

A concessionária também conta com seis painéis de mensagens variáveis, 60 câmeras de monitoramento (cerca de 85% do trecho concedido) e contadores de fluxo na rodovia.

