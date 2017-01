Free Way encerra feriado de Ano Novo sem acidentes graves e com alto índice de panes entre as ocorrências

Neste feriado de Ano Novo, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, a Free Way registrou 30 acidentes – com três feridos, sem gravidade. Também não foi registrado nenhum óbito. No Réveillon passado, ocorreram 44 acidentes. Neste ano, porém, em função de o dia 1º ter sido em um domingo, o feriadão teve dois dias a menos do que no ano anterior.

Chama a atenção a quantidade de ocorrências envolvendo panes dos veículos: cerca de 72% das 1,7 mil ocorrências foram motivadas por algum tipo de pane. Foram 801 panes mecânicas, 242 panes envolvendo pneus furados, 60 casos de panes secas e 44 de panes elétricas, além de 89 de superaquecimento do motor. Estes dados alertam para a necessidade cada vez maior de os motoristas estarem com os veículos em boas condições de trafegabilidade antes de iniciar uma viagem. “Nos casos de pneus furados, por exemplo, observamos que muitos dos motoristas estavam viajando com pneus velhos, que já tinham sido usados em excesso, sem condições de aguentarem uma viagem longa”, explica o coordenador de Tráfego da Triunfo Concepa, Cristiano Kowalski.

Entre os dias 29 de dezembro e 31 de janeiro, 158 mil veículos usaram a Free Way para se deslocar em direção ao litoral. Já nos dias 1º e 2 de janeiro, foram 142 mil voltando das praias pela rodovia. O maior volume de veículos na volta foi registrado nesta segunda-feira (2), quando 79 mil veículos usaram a estrada no sentido Porto Alegre.

Para facilitar a passagem nas praças de pedágio, a Operação Papa Fila foi realizada em Santo Antônio da Patrulha e em Gravataí ao longo de todo o feriado. O acostamento foi usado como faixa adicional no caminho de ida para as praias na sexta-feira (30). Já na volta do litoral, foi utilizado tanto no dia 1º quanto no dia 2, totalizando quase 15 horas de utilização.

