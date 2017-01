Free Way: Motoristas devem ficar atentos Ã  sinalizaÃ§Ã£o da rodovia

A Triunfo Concepa alerta que poderá, em ação conjunta com a PRF e a PRE, liberar o acostamento como faixa adicional entre os quilômetros 1,5, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral-Porto Alegre. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h.

Para avaliar se é uma boa hora de fazer a viagem, os motoristas podem usar os canais de comunicação da concessionária para obter informações sobre as condições de tráfego no momento. A Triunfo Concepa dispõe de site e aplicativo que indicam quantos veículos passam por minuto em diferentes pontos da estrada, câmeras de monitoramento e alertas de ocorrências, entre outros. Também há a Radiovia Free Way 88.3 FM e os perfis da concessionária no Twitter e Facebook.

