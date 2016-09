Free Way terá obras em dois pontos da rodovia neste sábado

A Triunfo Concepa realiza obras de melhoria em dois trechos da Free Way neste sábado (1º). No km 86, região da avenida Assis Brasil e acessos de Cachoeirinha, haverá bloqueio de uma faixa em cada um dos sentidos entre 9h e 16h30, em função das obras de alargamento do viaduto que fica no local. Já do km 48 ao 54 da Free Way, em Glorinha, no sentido Porto Alegre, haverá manutenção do pavimento de concreto, com bloqueio de duas faixas entre as 8h e 17h.

Em caso de chuva ou condições desfavoráveis, os serviços serão suspensos. Os usuários podem ter mais detalhes dos bloqueios e seus impactos no trânsito pelos canais de comunicação da Triunfo Concepa: perfil no Twitter (www.twitter.com/triunfoconcepa), Radiovia Free Way, site e aplicativo.

