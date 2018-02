Freeway registra movimento intenso rumo ao litoral no feriadão de carnaval

A Freeway registra grande movimento neste sábado (10) em direção às praias gaúchas e catarinenses. São esperados 85 mil veículos na rodovia, de acordo com a Triunfo Concepa. O movimento na estrada começou nas primeiras horas do dia e se intensificou pela manhã, chegando a 85 veículos por minuto.

Até o fim desta manhã, 45 mil carros já haviam passado pela Freeway. O grande fluxo causa pontos de lentidão. No início desta tarde, no sentido Capital-litoral, passavam pela rodovia 54 carros por minuto em Gravataí e 74 em Osório.

O tráfego começará a diminuir no decorrer da tarde. Na sexta-feira (09), outros 70 mil veículos utilizaram a Freeway para se deslocar às praias.

Uso do acostamento

Quando há grande acúmulo de veículos na Freeway, como ocorre neste feriadão, o acostamento é utilizado como faixa adicional de tráfego tanto na ida quanto na volta das praias, com autorização da Polícia Rodoviária Federal. Na ida, o trecho que pode ser utilizado vai do quilômetro 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do quilômetro 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado nesses trechos, com velocidade máxima permitida de 70 quilômetros por hora.

