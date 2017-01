Freeway tem movimento intenso rumo ao Litoral Norte

O movimento entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e as praias do Litoral Norte do Estado é intenso na rodovia BR-290 (Freeway) no final desta sexta-feira. Dos 50 mil veículos esperados para esta noite, mais de 46 mil já haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha por volta das 21h30min.

Segundo a Concepa, nesse momento o fluxo no posto de pedágio de Osório apresentava lentidão, com cerca de 60 veículos por minuto, devido ao tráfego de acesso à Estrada do Mar. O acostamento externo foi liberado como faixa adicional no sentido Capital-Litoral, entre os quilômetros 59 e 74 da rodovia.

Já no posto de pedágio de Gravataí, no mesmo horário a concessionário registrava a passagem de aproximadamente 50 veículos por minuto.

