Freeway terá desvio de tráfego em Glorinha

Nesta quinta-feira (24) e nos dias 28, 29 e 30 de outubro, das 20h às 5h, a Freeway terá bloqueio total de tráfego no quilômetro 42, em Glorinha, no sentido interior-Capital, com desvio do trânsito para a pista no sentido litoral em operação de fluxo e contrafluxo.

Nesse período, a CCR ViaSul, que administra a rodovia, realizará trabalhos de manutenção na ponte sobre o Arroio Miraguaia. Por meio de sinalização, os veículos que seguirem em direção a Porto Alegre serão direcionados para a pista no sentido litoral no quilômetro 40, retornando à pista de origem no quilômetro 45.

A concessionária destaca que a operação foi acertada com a Polícia Rodoviária Federal. Em caso de chuva, os serviços na ponte serão reprogramados.