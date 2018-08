Freio de Ouro registra primeiro bicampeonato na história

O tempo colaborou para que mais de 30 mil pessoas prestigiassem na tarde deste domingo, dia 26 de agosto, a final do Freio de Ouro 2018, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. As provas finais de mangueira, bayard-sarmento e de campo foram realizadas por 28 conjuntos, sendo 14 machos e 14 fêmeas.

Pela primeira vez na história do Freio de Ouro, um exemplar da categoria dos machos conquistou o bicampeonato da competição. JA Libertador já havia alcançado o título em 2015. O exemplar do Condomínio JA Libertador formado pelos estabelecimentos HG, SNC, Solofino, Tamareira, Santa Larissa e Serrana, guiado pelo ginete Guto Freire, obteve média de 22.394. Ele destacou que o campeão apresenta as qualidades que o Freio de Ouro busca selecionar. “Tem morfologia, andadura, temperamento, força, habilidade, é bem domado, cavalo com muita saúde”, afirmou.

Onécio Prado Junior, titular da Estância Tamareira, de Santa Rita do Passa Quatro, que faz parte do Condomínio JA Libertador, lembrou que o cavalo ganhou o Freio de Prata da FICCC e agora com mais esta conquista, mostrando o seu potencial extraordinário alcançando uma pontuação fabulosa. “É uma alegria ganhar este título com um animal muito dócil, equilibrado e boa morfologia”, observou.

A vencedora das fêmeas foi Independência do Espigão, da Cabanha Espigão, de Canoinhas (SC), guiada pelo ginete Daniel Teixeira, com média de 20,907. A emoção tomou conta do criador e expositor José Ademir Pereira, que vence pela primeira vez um Freio de Ouro, depois de dez anos competindo. Sem conseguir conter o choro, afirmou ser emocionante estar em Esteio, o recinto do Cavalo Crioulo. “Mansidão e função ajudaram a nossa égua a vencer e com pouco treinamento. Estou muito feliz e dedico esta vitória à minha família”, destacou.

O ginete que montou Independência do Espigão, Daniel Teixeira, destacou que a vitória é o resultado do trabalho de uma equipe. “Só quem vive o dia a dia sabe a jornada que traz até aqui e como é trabalhoso”, afirmou. “Ela é diferente, craque, aceita tudo, tem um temperamento impressionante, tem tudo que se procura num campeã”, complementou.

Para César Hax, jurado das fêmeas, o ponto forte da campeã Independência do Espigão é a sua regularidade. De acordo com Felipe Maciel, jurado dos machos, o mesmo fator colaborou para a vitória de JA Libertador. Para ele, além de manter notas altas, o exemplar destacou-se pelo temperamento dócil. Maciel lembrou que, pela exigência do Freio de Ouro, não é fácil vencer a prova duas vezes.

Segundo o presidente da ABCCC, Eduardo Suñe, o Freio de Ouro 2018 foi um evento para ficar na história tendo pela primeira vez um cavalo ganhando o bicampeonato. Garantiu que a prova ficará na memória de todo o associado, de todo o criador, de todo o apaixonado pelo cavalo. “É um evento que mexe muito com as pessoas e reúne um grande público. Para chegar até aqui, 23 mil exemplares correram esse ciclo passado e aqui foram sacramentados os quatro melhores machos e as quatro melhores fêmeas. É a maior competição hoje de cavalos do mundo e amanhã já estaremos pensando o Freio 2019”, sinalizou.

O Freio de Ouro é uma realização da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos com patrocínio de Ipiranga e Massey Ferguson e apoio da Supra.

Resultado/ FÊMEAS

Freio de Ouro

INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO

Criador: JOSÉ ADEMIR PEREIRA, CANOINHAS-SC

Expositor: JOSÉ ADEMIR PEREIRA

Estabelecimento: CABANHA ESPIGÃO, CANOINHAS-SC

Ginete: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA

Média: 20.907

Freio de Prata

CAMBRAIA CALA BASSA

Criador: MARCELO REZENDE MÓGLIA, BAGÉ-RS

Expositor: MARCELO REZENDE MÓGLIA

Estabelecimento: CABANHA CALA BASSA, BAGÉ-RS

Ginete: MARCELO REZENDE MÓGLIA

Média: 20.357

Freio de Bronze

AMBICIOSA DOS CASTANHEIROS

Criador: MIGUEL E RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS, CRUZ ALTA-RS

Expositor: MIGUEL E RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS

Estabelecimento: CABANHA DOS CASTANHEIROS, PEJUÇARA-RS

Ginete: CHARLES FAGUNDES

Média:20.044

Freio de Alpaca

QUELEN PROVINCIANA

Criador: AZNAREZ ELORZA HNOS, RIO NEGRO-UY

Expositor: AZNAREZ ELORZA HNOS

Estabelecimento: CABAÑA LA QUEBRADA, YOUNG – RIO NEGRO-UY

Ginete: MAURO VILLAMOR

Média:19.823

MACHOS

Freio de Ouro

JA LIBERTADOR

Criador: JOSÉ ANTONIO ANZANELLO, PORTO ALEGRE-RS

Expositor: CONDOMINIO JA LIBERTADOR

Estabelecimento: HG, SNC, SOLOFINO, TAMAREIRA, STA.LARISSA, SERRANA, RIBEIRÃO PRETO-SP

Ginete: CÉZAR AUGUSTO SCHELL FREIRE

Média: 22.394

Freio de Prata

PEÑAROL DA BOA VISTA

Criador: FAZENDA BOA VISTA, VACARIA-RS

Expositor: PARCERIA PEÑAROL

Estabelecimento: CABANHA BOA VISTA, TRÊS COXILHAS E MARCA ONZE, VACARIA-RS E BARRA VELHA-SC

Ginete: FÁBIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

Média: 22.151

Freio de Bronze

COLIBRI MATRERO

Criador: COLIBRI, PAYSANDU-UY

Expositor: LA PACÍFICA

Estabelecimento: LA PACIFICA, PAYSANDU-UY

Ginete: GABRIEL MARTY

Média: 21.601

Freio de Alpaca

FICHERO DO CAPÃO REDONDO

Criador: LUIZ CARLOS E ANTONIO CARLOS A. PY, BARRA DO RIBEIRO-RS

Expositor: CONDOMINIO FICHERO

Estabelecimento: CAB CAPÃO REDONDO, SANTA AUGUSTA, LUNAREJO, MONTE PAMPERO E AGROP. LAFFRANCHI, BARRA DO RIBEIRO-RS

Ginete: JOSÉ FONSECA MACEDO

Média: 21.206

