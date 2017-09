Freio Jovem encerra programação da ABCCC na Expointer

O forte calor não afastou o público que prestigiou a Final Nacional do Freio Jovem do ciclo 2017, ocorrida nesse sábado (2), na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A prova, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), registrou alto nível entre os participantes. Ao total, são oito categorias premiadas. A novidade foi o aumento no número de vagas para a final das categorias infantis (Infantil A e B, Feminino e Masculino), que passou de oito para 12.

Nas categorias Infantis Feminina A e B, as vencedoras foram, respectivamente, as ginetes Racheli Bertuol da Silva, montando Amore da Racheli, da Cabanha da Racheli, de Caxias do Sul (RS), e Julia Ebersol Avila, guiando Butiá Entrevero, da Cabanha Potreador, de Canguçu (RS). Já na categoria Infantil Masculina A, o campeão foi Francisco Cachapuz Móglia, montando Cambraia Cala Bassa, da Cabanha Cala Bassa, de Aceguá (RS), e na Infantil Masculina B, o vencedor foi Abel Dourado Neto, guiando Butiã Quincas da Cabanha Sia-Dona, de Canguçu (RS).

Já na categoria Juvenil Feminina a ginete vencedora foi Luiza Lopes, montando Pagos Hija Buena, do CT Charles Lopes, de Santa Cruz do Sul. E na categoria Juvenil Masculina, o campeão foi Ramiro Moura, guiando Renda Linda do Kavaju Porã da Cabanha São Francisco, de Bagé (RS). Na categoria Aspirante Feminina, o primeiro lugar ficou com Fernanda Maggi, conduzindo Força Total Liberal, da Estância Aurora, de Uruguaiana (RS). E na categoria Aspirante Masculino, a primeira colocação ficou com o ginete Otavio Augusto, montando BT Batuque da Cabanha 2M, de Novo Hamburgo (RS).

De acordo com o coordenador da Subcomissão do Freio Jovem, Felipe Boratto, esta competição também é muito importante para o futuro da raça, que conta com a participação dos jovens. Para ele, a disputa é uma oportunidade de visualizarmos novos ginetes, expositores, criadores, que já servem de orgulho para a cultura. “Nós ficamos muito orgulhosos pelo nível de prova dos jovens e o comprometimento deles para estarem se apresentando aqui nestes dias, deixando muitas vezes outros compromissos de lado”, afirma.

Confira os vencedores:

Infantil Feminina A

1º lugar

AMORE DA RACHELI

Criador: Fabiano Rodrigues da Silva

Expositor: Fabiano Rodrigues da Silva

Estabelecimento: Cabanha da Racheli, de Caxias do Sul (RS)

Ginete: Racheli Bertuol da Silva

Infantil Masculina A

1º lugar

CAMBRAIA CALA BASSA

Criador: Marcelo Rezende Móglia

Expositor: Marcelo Rezende Móglia

Estabelecimento: Cabanha Cala Bassa, de Aceguá (RS)

Ginete: Francisco Cachapuz Móglia

Infantil Feminina B

1º lugar

BUTIÁ ENTREVERO

Criador: Sementes e Cabanha Butiá Ltda

Expositor: Heber Veja Pereira de Avila

Estabelecimento: Cabanha Potreador, de Canguçu (RS)

Ginete: Julia Ebersol Avila

Infantil Masculina B

1º lugar

BUTIÁ QUINCAS

Criador: Sementes e Cabanha Butiá Ltda

Expositor: Deolinda Helena Coelho Dourado

Estabelecimento: Cabanha Sia-Dona, de Canguçu (RS)

Ginete: Abel Dourado Neto

Juvenil Feminina

1º lugar

PAGOS HIJA BUENA

Criador: João Vicente, Valéria Sá e Filhos

Expositor: Cristina Johan Hoppe, Rodrigo Lawisch Alves, Lenoar Farias

Estabelecimento: CT Charles Lopes, de Santa Cruz do Sul (RS)

Ginete: Luiza Lopes

Juvenil Masculina

1º lugar

RENDA LINDA DO KAVAJU PORÃ

Criador: José Francisco Pereira de Moura

Expositor: José Francisco Pereira de Moura

Estabelecimento: Cabanha São Francisco, de Bagé (RS)

Ginete: Ramiro Moura

Aspirante Feminina

1º lugar

FORÇA TOTAL LIBERAL

Criador: Augusto Ormazabal de Faria Corrêa

Expositor: Estância Aurora

Estabelecimento: Estância Aurora, de Uruguaiana (RS)

Ginete: Fernanda Maggi

Aspirante Masculina

1º lugar

BT BATUQUE

Criador: Condomínio Flavio Bastos Tellechea

Expositor: Carlos Mauricio da Silva

Estabelecimento: Cabanha 2M, de Novo Hamburgo (RS)

Ginete: Otavio Augusto