As religiosas saem do silêncio. No suplemento mensal do sério “L’Osservatore Romano”, as mulheres a serviço da Igreja Católica denunciam ritmos excessivos de trabalhos domésticos e sem direito a uma opinião. A reportagem, cujo título é “O serviço quase gratuito das freiras”, trata também do problema da remuneração. Muitas religiosas trabalham gratuitamente, sem hora para terminar.

Deixe seu comentário: