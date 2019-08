Até sábado (10) o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocarão chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. No domingo (11), não há previsão de chuva significativa, porém a nebulosidade seguirá predominando e as temperaturas permanecerão baixas em todo o Estado. Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 10 e 30 mm.

