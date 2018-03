A semana começou com tempo aberto e com temperaturas baixas em toda a Metade Sul do Estado. Isso porque a presença de uma massa de ar polar mantém o tempo aberto e provoca redução nas temperaturas. Esse sistema deverá se manter inalterado sobre a região até a quarta-feira, quando começará a perder forças e dar condições para que frentes frias consigam avançar.

