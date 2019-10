“Friends” comemora aniversário de 25 anos nos cinemas e ganha trailer

A Warner Bros. anunciou em seu Twitter oficial que nos próximos dias 14, 15 e 16 de outubro a série Friends ganhará um ‘revival’ nos cinemas do Brasil. “Para comemorar os 25 anos de uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, a Warner Bros. Pictures traz para você uma experiência inesquecível: Friends 25 Anos – Aquele do Aniversário”, anunciou o perfil oficial da distribuidora no Brasil.

Friends 25 anos – Aquele do Aniversário será uma reprise dividida em três partes com diversos episódios em cada, e exibida em cinemas de redes como Cinemark, Cinépolis e UCI.

Na primeira noite, serão exibidos o piloto; “The One with the Blackout”; “The One with the Birth” e “The One Where Ross Finds Out” – o primeiro beijo de Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston). Na segunda, surgem “The One with the Prom Video” (o episódio da lagosta!), “The One Where No One’s Ready”, “The One the Morning After” e “The One with the Embryos”. Finalmente, a noite de encerramento traz “The One with Chandler in a Box”, “The One with Ross’s Wedding”, “The One Where Everybody Finds Out” (da icônica frase “They don’t know that we know they know we know”) e “The One Where Ross Got High” (com seu apetitoso pavê de carne).

Faturamento

O sucesso de Friends continua. Depois do aniversário de 25 anos da série e dos retornos que a produção obteve, tanto em questão de carinho do público quanto em burburinho e holofotes, os responsáveis pela atração têm mais um motivo para comemorar. Com reprises exibidas em mais de mil cinemas norte-americanos, a sitcom de comédia faturou uma bolada.

As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV. Segundo o portal, a série arrecadou uma quantia em torno de US$ 2,9 milhões (valor que, convertido, chega a R$ 11 milhões) em apenas três noites.

A exibição nos cinemas foi uma estratégia da Warner Bros., responsável pela produção da sitcom, em parceria com a rede de cinema Fathom, e fez parte das festividades de Bodas de Prata de Friends. Ao todo, foram exibidos nas telonas 12 episódios da série, nos dias 23 e 28 de setembro, e também mais recentemente, em 2 de outubro.

O montante adquirido nas três noites é resultado do carinho do público para com a série e do interesse dos fãs na produção. No cinema, a série teve transmissão em alta definição, com episódios remasterizados em 4K, como informa ainda o Notícias da TV. Nas transmissões, também foram divulgadas entrevistas e imagens de bastidores feitas ainda na primeira semana de gravação da série, que estreou em 22 de setembro de 1994.

O aniversário de Friends foi bastante comemorado também na TV. O canal Warner fez uma maratona, exibindo todos os episódios da série numa sequência de dias, ao longo de toda a programação. Já fora da TV, um aplicativo foi lançado para os fãs da sitcom de comédia.

O app ofereceu um jogo de perguntas e respostas, filtros em 3D com momentos icônicos da série, entre outras funcionalidades. Além disso, inúmeras outras celebrações foram preparadas para comemorar o aniversário de 25 anos da famosa série.

