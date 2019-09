Frio e sol permanecem no estado nesta quarta

O frio chegou e para ficar. Nesta quarta-feira (04), as temperaturas baixas permanecem no Rio Grande do Sul e apenas a Região Norte e o Litoral não terão possibilidade de geada. Na Serra, em São José dos Ausentes, a mínima será de 1°C. Porém, com o predomínio de sol, o termômetro tende a subir.

E fica o alerta: aproveite o sol, porque a partir de quinta (05), a chuva deverá chegar ao RS.

Em Porto Alegre a mínima será de 6°C e a máxima deverá bater nos 17°C. Já em Santa Maria, na região Central, o dia deverá amanhecer com 3°C, chegando aos 15°C. Erechim deverá começar com 5°C, mas a temperatura deverá ser de 19°C durante a tarde. Bagé registrará 1°C de mínima e a máxima será de 12°C.