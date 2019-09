Frio intenso marca amanhecer nesta quinta no Rio Grande do Sul

O dia começou com frio intenso e temperaturas negativas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (5). A cidade de São José dos Ausentes, na Serra, amanheceu com mínima de -0,8ºC. Municípios da Campanha e da Serra também registraram geada nas primeiras horas da manhã.

A temperatura deve ficar amena durante a tarde. De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura máxima não deve passar dos 20ºC em grande parte do estado. As marcas mais altas estão em Santa Rosa com 22ºC e São Miguel com 24ºC. A sexta-feira (6) deve ser de tempo instável em todas as regiões. As nuvens de chuva se espalham por todas as áreas e há risco de trovoadas e ventos moderados e o amanhecer não será tão frio quanto os dias anteriores.

Confira as mínimas da manhã nesta quinta-feira