Junho começou com tempo instável nesta sexta-feira (1º). Conforme o Sistema Ceic Metroclima, a temperatura entra em declínio. Neste sábado (2), há chance de chuva fraca ou garoa entre a madrugada e a manhã. O sol aparece com nuvens no decorrer do dia. A temperatura estará baixa também no domingo (3), com muito frio principalmente na madrugada e ao amanhecer.

