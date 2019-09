Frio se intensifica e RS deve registrar mínima de 1°C nesta terça

Parece que o frio voltou e com intensidade máxima! A semana, que iniciou com mínimas baixas, continuará assim. Nesta terça-feira (03) a previsão segue sendo de temperaturas baixas para todo o Rio Grande do Sul. As regiões da Campanha, Sul e Fronteira poderão começar com mínimas de 1°C. A temperatura baixa poderá ser sentida em Bagé, Jaguarão e Quaraí, por exemplo.

Não se descartam chances de geada em cidades da Campanha e nevoeiro na região Metropolitana. Porém, nessas áreas, as temperaturas tendem a subir, pois o sol deverá permanecer no Estado.

Em Porto Alegre, a mínima será de 8°C, podendo chegar a 16°C. Em Bagé, a máxima não passa dos 13°C. Na em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, o dia amanhecerá com 8°C, não passando dos 17°C. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 7°C e a máxima de 15°C. Já na região dos Vales, em Santa Cruz do Sul, o dia começará com 6°C com uma máxima de 19°C.