Frio segue nesta sexta-feira; pode cair neve na serra gaúcha

O primeiro registro de neve no Rio Grande do Sul deve acontecer nesta sexta-feira (5), na serra gaúcha. Há chances de chuva isolada, especialmente no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo permanece firme, com sol e poucas nuvens. A temperatura permanece baixa, a mínima, de -2°C, é registrada em Vacaria, já a máxima, de 12°C, será em Torres, no Litoral Norte. Em Porto Alegre, a mínima é de 3°C e a máxima não passará dos 11°C.

Veja como fica o tempo em outras cidades gaúchas

Bagé: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 0°C e máxima de 8°C

Capão da Canoa: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 8°C e máxima de 11°C

Caxias do Sul: queda de neve em pontos isolados. Mínima de -1°C e máxima de 6°C

Erechim: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 6°C

Mostardas: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 9°C e máxima de 12°C

Passo Fundo: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 6°C

Pelotas: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 3°C e máxima de 11°C

Rio Grande: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 5°C e máxima de 12°C

Santa Maria: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 2°C e máxima de 9°C

Santa Rosa: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 2°C e máxima de 7°C

Torres: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 6°C e máxima de 12°C

Tramandaí: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 7°C e máxima de 11°C

Uruguaiana: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 0°C e máxima de 10°C

Xangri-Lá: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 9°C e máxima de 11°C

