O clima durante a manhã já começa com temperaturas baixas e chances de geada em grande parte do Rio Grande do Sul. A terça-feira (16) será de tempo firme, com sol e aumento de temperatura na parte da tarde.

Em Porto Alegre, o tempo fica firme e ensolarado. A mínima é de 6ºC e a máxima será de 15°C.

