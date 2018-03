Fritz & Frida complementa linha de arroz integral com embalagem de 500g

A Fritz & Frida está lançando uma embalagem de 500g para o seu arroz integral premium. A novidade chega aos mais de 13 mil pontos de venda que comercializam a marca no Estado atendendo ao público que busca a alimentação mais saudável, evitar o desperdício, e ainda atende ao mercado single e de famílias pequenas. De acordo com dados do IBGE de 2012, existem no Brasil mais de 8,4 milhões de residências ocupadas por somente uma pessoa.

O arroz é um dos carros-chefe da Fritz & Frida, sendo que a marca apresenta em seu mix o tipo integral premium em embalagem de 1kg desde 2011. O produto vem conquistando crescimento anual de vendas em torno de 27%, enquanto, de acordo com a Abiap (Associação Brasileira das Indústrias de Arroz Parbolizado), o consumo de arroz integral obtém aumento médio de 20% ao ano. Com grãos altamente selecionados, o arroz integral Fritz & Frida é fonte de fibra e tem cozimento em 20 minutos.

