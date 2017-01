Fritz & Frida distribui pulseiras de identificação no Litoral

A Fritz & Frida está distribuindo mais de 100 mil pulseiras para identificação de crianças nas principais praias do litoral gaúcho. Em parceria com o SESC, através da Estação Verão SESC, a distribuição ocorre nas praias de Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Atlântida Sul, Torres, Cassino, Laranjal, São Lourenço do Sul, Imbé e Atlântida. O funcionamento dos espaços, montados à beira-mar, é de terça-feira a domingo, das 8h30 às 19h30. A distribuição ocorre também por meio da unidade móvel de cultura e lazer do SESC, a RecreArte, em Capão Novo, Atlântida Sul e Xangri-Lá.

Além disso, as pulseiras também são distribuídas em estabelecimentos que comercializam as marcas da Fröhlich, nas cidades de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-Lá. Os locais para retirada estão identificados com totens da Fritz & Frida. A lista com os pontos de venda participantes pode ser consultada na página da Fritz & Frida no Facebook: www.facebook.com/fritzefridaoficial.

