Fröhlich investe na capacitação de vendedores

A Fröhlich está levando sua equipe de vendas para a cozinha experimental da Feevale, em Novo Hamburgo, em um projeto de capacitação do grupo. O treinamento promove uma imersão no mix de produtos da Fritz & Frida, marca própria da empresa voltada ao segmento de alimentação. Os participantes são apresentados a dados técnicos de produtos como o grão de bico, a linhaça e diferentes tipos de feijão e arroz, e casos relevantes de vendas dos itens. O encontro conta com a participação da equipe técnica da Fröhlich responsável pelo controle de qualidade de produtos e da chef de cozinha Biba Ratamozo, que produz pratos culinários com os ingredientes da marca, compartilhando dicas sobre o preparo dos alimentos e suas particularidades de execução.

“O nosso objetivo é fazer com que a equipe entenda os produtos em sua completude, com domínio não somente das informações técnicas de cada um, mas também das suas propriedades nutricionais. Desta forma, o conhecimento sobre o mix da marca será ampliado e repassado para os pontos de venda”, explica a diretora comercial da Fröhlich, Sabine Fröhlich.

A iniciativa faz parte do constante plano da empresa para a capacitação de sua força de vendas. Em recente levantamento realizado pela Fröhlich, 91% dos pontos de venda pesquisados demonstraram satisfação com o atendimento da equipe comercial.

Lançada em 1982, a marca possui 250 produtos em seu mix, como farinhas, grãos, bebidas, doces de fruta e temperos, e é comercializada em mais de 14 mil pontos de venda no Estado. A Fritz & Frida pode ser encontrada no Facebook através do endereço www.facebook.com/fritzefridaoficial.

Comentários