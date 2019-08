Frota chama Bolsonaro de “hipócrita” em vídeo divulgado no WhatsApp

O deputado federal Alexandre Frota foi expulso do partido PSL na última terça-feira (13), por motivos de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta (15), Frota divulgou um vídeo pelo WhatsApp em que classifica o presidente como “hipócrita”.

Com o título “A hipocrisia de Bolsonaro com Frota”, o vídeo começa mostrando manchetes de jornais que mostram falas do presidente após a expulsão, perguntando quem é Alexandre Frota. “Não sei nem quem é”, disse Bolsonaro.

Na sequência, no entanto, é mostrada uma série de declarações elogiosas feitas pelo presidente antes da expulsão. “Olá, Frota, parabéns, felicidades, tá ok. Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou, cara?”, diz a primeira fala.

Depois, o presidente, ao lado de Frota, diz que eles fizeram “uma amizade ao longo do caminho”. Em outro vídeo, gravado antes das eleições, Bolsonaro o chama de “irmão” e diz “estou te aguardando aqui no PSL”. Na sequência, o presidente, em um quarto vídeo, diz que está “muito orgulhoso” de Frota.

O filme, que o deputado está encaminhando para aliados via WhatsApp, se encerra com imagens de Bolsonaro repetindo “hipocrisia”, “hipocrisia”, “hipocrisia”.

