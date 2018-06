A Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos implantou um sistema de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite. O projeto está sendo implementado desde o início do mês pelo Departamento de Transportes do Estado. O contrato de licitação com a empresa Vigillari Sistemas de Monitoramento foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 1º.

