Froyogo inaugura duas unidades na rede Bourbon Shopping

O Bourbon Shopping acaba de ganhar duas unidades da Froyogo, marca especializada na produção de frozen yogurt. Bourbon Shopping Country e Bourbon Shopping Wallig passam a contar com a novidade no mix gastronômico.

Criada em 2011, a Froyogo conta com outras quatro unidades em Porto Alegre. Além da sua especialidade, o frozen yogurt, a casa oferece ainda 34 sabores de milk shake, açaí, entre outros produtos. Ainda em 2016, a marca deverá abrir filiais em outros municípios do Estado através de franquias. Há também negociações para a Froyogo abrir sua primeira loja no exterior, em Miami, nos Estados Unidos.

A Froyogo do Bourbon Shopping Country está localizada no 1º andar, enquanto que a loja do Bourbon Shopping Wallig atende ao público no subsolo.

Comentários