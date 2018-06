Fruki dá início à produção de cerveja

A Fruki deu o start na produção da sua linha de cervejas na última sexta-feira, dia 08. Famosa pelo Guaraná, a empresa de Lajeado ingressa neste mercado com cinco rótulos diferentes.

“A Fruki começou produzindo cerveja, lá em 1924. Agora, voltaremos com força, conquistando nosso espaço”, orgulha-se o presidente, Nelson Eggers.

Inicialmente, a produção será terceirizada. A fabricação própria deve ocorrer em 2021, quando será inaugurada a nova fábrica da Fruki, em Pavarema, no Vale do Taquari. Com previsão de chegar ao mercado até o final de agosto, as cervejas serão lançadas durante a Expoagas 2018.

