FRUKI expande atuação para Santa Catarina

Com mais de nove décadas de existência, a Bebidas Fruki, com sede em Lajeado/RS, vai expandir sua atuação para Santa Catarina. Até então, a empresa vinha atendendo exclusivamente o Rio Grande do Sul com sua linha de refrigerantes, suplementos energéticos e água mineral, onde é líder com o tradicional Fruki Guaraná e também com a Água da Pedra.

O ingresso junto ao mercado catarinense é resultado do planejamento estratégico da empresa, que prevê ainda o lançamento de novos produtos a partir de 2017. “Sempre recebemos muitas solicitações para ampliar nossa área de atuação para o Estado vizinho. Acreditamos que seremos muito bem recebidos pelos consumidores catarinenses e, tudo dando certo, já temos planos de expansão a partir de 2018”, destaca o diretor Comercial da Fruki, João Carlos Miranda.

Além disso, a Fruki pretende colocar em operação, até 2020, no município gaúcho de Paverama, uma nova fábrica para a produção de bebidas energéticas e funcionais, sucos e chás. A segunda fase desta nova unidade, que prevê a fabricação de cerveja, deverá ser concluída até 2025.

Com investimento aproximado de R$ 20 milhões, a Fruki está colocando em operação um moderno Centro de Distribuição (CD) localizado em Pelotas, para atender os municípios da Região Sul do Estado. O local já está sendo utilizado e a inauguração oficial acontecerá no início de 2017. O CD conta com um amplo espaço para o recebimento simultâneo de vários caminhões.

