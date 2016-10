Fruki recebe reconhecimento em RH pelo 4º ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo a Bebidas Fruki foi agraciada com o Destaques do Ano em Recursos Humanos, promovido pela ARH Serrana, de Caxias do Sul. Desta vez, a empresa obteve o reconhecimento em duas categorias: Gestão Estratégica de Pessoas, onde já havia sido premiada nos três anos anteriores, e também, pela primeira vez, na categoria Responsabilidade Socioambiental. O prêmio chega à sua 24º edição, reconhecendo práticas exemplares em cinco categorias.

“Este prêmio representa a atenção e o cuidado que a Fruki tem com as pessoas e com a sociedade, resultado da aplicação prática de sua filosofia organizacional. A categoria Gestão Estratégica de Pessoas leva em conta o alinhamento da estratégia do negócio e da gestão de pessoas, considerando a cultura organizacional e os programas e práticas que os sustentam. Já na categoria Responsabilidade Socioambiental apresentamos programas de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural realizados pela empresa”, pontua a gerente de RH e Gestão da Qualidade da Fruki, Ana Luisa Herrmann.

O jantar de premiação aos agraciados com o Destaques do Ano 2016 acontece no dia 21 de outubro, no restaurante Sica, localizado na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul.

Comentários