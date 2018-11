“Fruta fedorenta” adia decolagem de avião

Uma fruta impediu que um avião indonésio decolasse. Sim, uma fruta. Passageiros reclamaram do forte odor do durião, uma fruta oriental com aspecto semelhante ao da jaca. A fruta é macia, suculenta e sua semente pode ser torrada e comida como uma castanha. Cerca de duas toneladas de durião estavam sendo transportadas no compartimento de carga do avião.