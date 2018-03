Frutos do mar e brunch com ilha de sobremesas de chocolate no cardápio do Bistrô Porto Alegre

O Bistrô Porto Alegre promove dois cardápios temáticos para marcar as celebrações da Sexta-feira Santa e da Páscoa. No dia 30 (sexta-feira), o restaurante do Sheraton Porto Alegre Hotel apresenta almoço com frutos do mar e estação de risotos. Em sistema de buffet, os visitantes poderão encontrar iguarias como o strudel de bacalhau, quiche de salmão ao molho de maracujá, ovos recheados com camarão e opções de risotos com bacalhau, lula, mexilhões e camarão.

Já para o Domingo de Páscoa (01/04), o chef Mauro Sousa prepara um brunch especial, com receitas clássicas de café da manhã, como panquecas e ovos mexidos, além de um buffet de pratos quentes como pizza italiana de sardinha e pernil de porco, e saladas. O destaque da data, no entanto, será da ilha de sobremesas de chocolates, que irá brindar a Páscoa como a pavlova de chocolate branco, cupcakes de cenoura e brigadeiro e torta de chocolate em camadas.

