Fugitivo acusado de matar duas mulheres é capturado após tentar esfaquear uma motorista de táxi

Robes Dolisnki, considerado criminoso de alta periculosidade que fugiu do sistema prisional de Caxias do Sul, foi preso na tarde deste domingo após tentar esfaquear uma motorista de táxi em Farroupilha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que prendeu o bandido, ele é acusado de matar duas mulheres. Conforme os policiais, o criminoso solicitou um táxi próximo a um posto de combustíveis, na Rota do Sol, zona norte de Caxias, e, na altura do bairro Pioneiro, anunciou o assalto à condutora do veículo. Com uma faca, a obrigou a levá-lo a Farroupilha.

No caminho, ao perceber uma guarnição do Batalhão Rodoviário da BM, a taxista parou o veículo e pediu a ajuda para os policiais militares, que em luta coporal com o criminoso, o prenderam.

A vítima ficou ferida após o bandido tentar esfaqueá-la.

